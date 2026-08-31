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41:9
۞ قل اينكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذالك رب العالمين ٩
۞ قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥٓ أَندَادًۭا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٩

٩

Diles: “¿Cómo es que no creen en Quien creó la Tierra en dos días e inventan ídolos a los que adoran como si tuvieran poderes igual que Él? Él es el Señor del universo.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.