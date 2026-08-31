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30. Ar-Rúm
Los Romanos
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información
Traducción
En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso.
30:1
الم ١
الٓمٓ ١
الٓمٓ
١
Álif. Lam. Mim.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
30:2
غلبت الروم ٢
غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ٢
غُلِبَتِ
ٱلرُّومُ
٢
Los bizantinos fueron derrotados[1]
1
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
30:3
في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ٣
فِىٓ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ٣
فِيٓ
أَدۡنَى
ٱلۡأَرۡضِ
وَهُم
مِّنۢ
بَعۡدِ
غَلَبِهِمۡ
سَيَغۡلِبُونَ
٣
en el territorio [árabe] más bajo[1], pero después de esta derrota, ellos [los bizantinos] vencerán
1
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
30:4
في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويوميذ يفرح المومنون ٤
فِى بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنۢ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍۢ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٤
فِي
بِضۡعِ
سِنِينَۗ
لِلَّهِ
ٱلۡأَمۡرُ
مِن
قَبۡلُ
وَمِنۢ
بَعۡدُۚ
وَيَوۡمَئِذٖ
يَفۡرَحُ
ٱلۡمُؤۡمِنُونَ
٤
dentro de tres a nueve años[1]. Todo ocurre por voluntad de Dios, tanto la anterior derrota [de los bizantinos] como su victoria futura. Ese día los creyentes se alegrarán
1
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
30:5
بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ٥
بِنَصْرِ ٱللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٥
بِنَصۡرِ
ٱللَّهِۚ
يَنصُرُ
مَن
يَشَآءُۖ
وَهُوَ
ٱلۡعَزِيزُ
ٱلرَّحِيمُ
٥
por la victoria de Dios[1]. Él concede la victoria a quien quiere, Él es el Poderoso, el Misericordioso.
1
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
30. Ar-Rúm
Los Romanos
Escuchar
información
Traducción
En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso.
30:1
الم ١
الٓمٓ ١
الٓمٓ
١
Álif. Lam. Mim.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.