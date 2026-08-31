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30. Ar-Rúm

Los Romanos

información
En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso.
30:1
الم ١
الٓمٓ ١

١

Álif. Lam. Mim.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.