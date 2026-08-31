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26:52
۞ واوحينا الى موسى ان اسر بعبادي انكم متبعون ٥٢
۞ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ٥٢

٥٢

[Luego] Le inspiré a Moisés: “Sal durante la noche con Mis siervos; y serán perseguidos”.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.