Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
23:36
۞ هيهات هيهات لما توعدون ٣٦
۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ٣٦

٣٦

¡Qué lejos está de la realidad lo que él les promete!
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.