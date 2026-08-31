Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
22:38
۞ ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور ٣٨
۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍۢ كَفُورٍ ٣٨

٣٨

Dios defiende a los que han creído. Sepan que Dios no ama al traidor ni al desagradecido.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.