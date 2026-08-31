Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
19:59
۞ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ٥٩
۞ فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ٥٩

٥٩

Pero vinieron después de ellos generaciones que descuidaron la oración y siguieron sus pasiones, por lo que se enfrentarán a las consecuencias.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.