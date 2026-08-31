Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
19:22
۞ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ٢٢
۞ فَحَمَلَتْهُ فَٱنتَبَذَتْ بِهِۦ مَكَانًۭا قَصِيًّۭا ٢٢

٢٢

Cuando se sintió embarazada, decidió retirarse a un lugar apartado.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.