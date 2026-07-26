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19:9
قال كذالك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شييا ٩
قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌۭ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًۭٔا ٩

٩

Dijo [el ángel]: “Así será, pues tu Señor dice: ‘Eso es fácil para Mí, te he creado antes, cuando no existías’”.
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