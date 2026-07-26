Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
19:10
قال رب اجعل لي اية قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ١٠
قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّىٓ ءَايَةًۭ ۚ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَـٰثَ لَيَالٍۢ سَوِيًّۭا ١٠

١٠

Dijo [Zacarías]: “¡Señor mío! Concédeme una señal [de que mi esposa quedará embarazada]”. Dijo: “Tu señal será que no podrás hablar a la gente durante tres noches seguidas, a pesar de no tener impedimento[1]”. 1
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.