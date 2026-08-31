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87. Al-A’lá

El Altísimo

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En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso.
87:1
سبح اسم ربك الاعلى ١
سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١

١

Glorifica el nombre de tu Señor, el Altísimo,
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