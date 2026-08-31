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72. Al-Yinn

Los Genios (Los Jinn)

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En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso.
72:1
قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا ١
قُلْ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌۭ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓا۟ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًۭا ١

١

[¡Oh, Mujámmad!] Di: “Me ha sido revelado que un grupo de yinn dijeron al escuchar [la recitación del Corán]: ‘Hemos oído una recitación maravillosa
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