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26:111
۞ قالوا انومن لك واتبعك الارذلون ١١١
۞ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١١١

١١١

Dijeron: “¿Acaso vamos a creerte, siendo que solo te siguen los más miserables?”
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Reflexiones.