Una forma personalizable y de mayor calidad de incluir versículos del Corán en su contenido.
Crea una incrustación que puedas personalizar fácilmente, con Representación árabe precisa, recitación incorporada y más, para que los lectores puedan escuchar mientras interactúan con el versículo.
<iframe
src="https://quran.com/embed/v1?verses=33%3A56&mushaf=kfgqpc_v1&locale=es"
width="100%"
data-quran-embed="true"
allow="clipboard-write"
frameborder="0">
</iframe>
<script defer src="https://quran.com/widget/embed-widget.js"></script>