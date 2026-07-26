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26:91
وبرزت الجحيم للغاوين ٩١
وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ٩١
وَبُرِّزَتِ
ٱلۡجَحِيمُ
لِلۡغَاوِينَ
٩١
El Infierno será expuesto ante los extraviados.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
26:91
وبرزت الجحيم للغاوين ٩١
وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ٩١
وَبُرِّزَتِ
ٱلۡجَحِيمُ
لِلۡغَاوِينَ
٩١
El Infierno será expuesto ante los extraviados.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.