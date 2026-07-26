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26:90
وازلفت الجنة للمتقين ٩٠
وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ٩٠

٩٠

[Ese día] el Paraíso estará cerca de los piadosos.
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