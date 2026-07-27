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74:49
فما لهم عن التذكرة معرضين ٤٩
فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ٤٩

٤٩

¿Qué les pasa que se apartan de la amonestación [del Corán]
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.