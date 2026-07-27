Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
74:48
فما تنفعهم شفاعة الشافعين ٤٨
فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَـٰعَةُ ٱلشَّـٰفِعِينَ ٤٨

٤٨

A estos no les beneficiará intercesión alguna.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.