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74:47
حتى اتانا اليقين ٤٧
حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلْيَقِينُ ٤٧
حَتَّىٰٓ
أَتَىٰنَا
ٱلۡيَقِينُ
٤٧
hasta que nos alcanzó la muerte [y con ella la certeza]”.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
74:47
حتى اتانا اليقين ٤٧
حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلْيَقِينُ ٤٧
حَتَّىٰٓ
أَتَىٰنَا
ٱلۡيَقِينُ
٤٧
hasta que nos alcanzó la muerte [y con ella la certeza]”.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.