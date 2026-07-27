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74:47
حتى اتانا اليقين ٤٧
حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلْيَقِينُ ٤٧

٤٧

hasta que nos alcanzó la muerte [y con ella la certeza]”.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.