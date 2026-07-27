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74:44
ولم نك نطعم المسكين ٤٤
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ٤٤

٤٤

no dábamos de comer al pobre,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.