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74:43
قالوا لم نك من المصلين ٤٣
قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ٤٣

٤٣

Ellos responderán: “Fue que no cumplíamos con la oración,
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