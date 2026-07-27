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74:43
قالوا لم نك من المصلين ٤٣
قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ٤٣
قَالُواْ
لَمۡ
نَكُ
مِنَ
ٱلۡمُصَلِّينَ
٤٣
Ellos responderán: “Fue que no cumplíamos con la oración,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
74:43
قالوا لم نك من المصلين ٤٣
قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ٤٣
قَالُواْ
لَمۡ
نَكُ
مِنَ
ٱلۡمُصَلِّينَ
٤٣
Ellos responderán: “Fue que no cumplíamos con la oración,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.