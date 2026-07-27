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74:42
ما سلككم في سقر ٤٢
مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ٤٢
مَا
سَلَكَكُمۡ
فِي
سَقَرَ
٤٢
Y les preguntarán: “¿Qué fue lo que los llevó al fuego del Infierno?”
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
74:42
ما سلككم في سقر ٤٢
مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ٤٢
مَا
سَلَكَكُمۡ
فِي
سَقَرَ
٤٢
Y les preguntarán: “¿Qué fue lo que los llevó al fuego del Infierno?”
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.