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74:42
ما سلككم في سقر ٤٢
مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ٤٢

٤٢

Y les preguntarán: “¿Qué fue lo que los llevó al fuego del Infierno?”
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.