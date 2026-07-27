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74:41
عن المجرمين ٤١
عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ٤١
عَنِ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
٤١
acerca de [la situación] de los criminales.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
74:41
عن المجرمين ٤١
عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ٤١
عَنِ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
٤١
acerca de [la situación] de los criminales.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.