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74:39
الا اصحاب اليمين ٣٩
إِلَّآ أَصْحَـٰبَ ٱلْيَمِينِ ٣٩
إِلَّآ
أَصۡحَٰبَ
ٱلۡيَمِينِ
٣٩
salvo los [bienaventurados] de la derecha.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
74:39
الا اصحاب اليمين ٣٩
إِلَّآ أَصْحَـٰبَ ٱلْيَمِينِ ٣٩
إِلَّآ
أَصۡحَٰبَ
ٱلۡيَمِينِ
٣٩
salvo los [bienaventurados] de la derecha.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.