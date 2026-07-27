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74:39
الا اصحاب اليمين ٣٩
إِلَّآ أَصْحَـٰبَ ٱلْيَمِينِ ٣٩

٣٩

salvo los [bienaventurados] de la derecha.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.