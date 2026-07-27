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74:38
كل نفس بما كسبت رهينة ٣٨
كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ٣٨

٣٨

Toda alma será rehén de lo que haya hecho,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.