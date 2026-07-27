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74:37
لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر ٣٧
لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ٣٧

٣٧

Para que cada uno elija [libremente] obrar bien u obrar mal.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.