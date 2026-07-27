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74:35
انها لاحدى الكبر ٣٥
إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ٣٥
إِنَّهَا
لَإِحۡدَى
ٱلۡكُبَرِ
٣٥
que [el Infierno] es uno de los mayores [avisos],
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
74:35
انها لاحدى الكبر ٣٥
إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ٣٥
إِنَّهَا
لَإِحۡدَى
ٱلۡكُبَرِ
٣٥
que [el Infierno] es uno de los mayores [avisos],
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.