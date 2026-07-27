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74:33
والليل اذ ادبر ٣٣
وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ٣٣
وَٱلَّيۡلِ
إِذۡ
أَدۡبَرَ
٣٣
por la noche cuando desaparece,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
74:33
والليل اذ ادبر ٣٣
وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ٣٣
وَٱلَّيۡلِ
إِذۡ
أَدۡبَرَ
٣٣
por la noche cuando desaparece,
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Lecciones
Reflexiones.