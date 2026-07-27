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74:32
كلا والقمر ٣٢
كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ٣٢

٣٢

[No es como pretenden los que rechazan la revelación, lo] juro por la Luna,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.