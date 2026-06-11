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092
92. Sura Al-Láyl
La Noche
Lee y escucha la Sura Al-Láyl Con traducción, tafsir, recitación en audio, significado palabra por palabra y transliteración.
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Traducción
En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso.
92:1
والليل اذا يغشى ١
وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ١
وَٱلَّيۡلِ
إِذَا
يَغۡشَىٰ
١
Juro por la noche cuando cubre con la oscuridad,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.