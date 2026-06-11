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092

92. Sura Al-Láyl

La Noche

Lee y escucha la Sura Al-Láyl Con traducción, tafsir, recitación en audio, significado palabra por palabra y transliteración.

En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso.
92:1
والليل اذا يغشى ١
وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ١

١

Juro por la noche cuando cubre con la oscuridad,
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Lecciones
Reflexiones.