Al-An’ám 6:75 وكذالك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين ٧٥
وَكَذَٰلِكَ
نُرِيٓ
إِبۡرَٰهِيمَ
مَلَكُوتَ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضِ
وَلِيَكُونَ
مِنَ
ٱلۡمُوقِنِينَ
٧٥
Así fue que le mostré a Abraham los milagros de los cielos y de la Tierra, para que fuera de los que creen con certeza.
Lee Tafsir
Ibn Kathir (Abridged)
Más Tafsires
Ibrahim Advises his Father
Ibrahim advised, discouraged and forbade his father from worshipping idols, just as Allah stated,
وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لاًّبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً ءَالِهَةً
(And (remember) when Ibrahim said to his father Azar: "Do you take idols as gods") meaning, do you wo…
Ibrahim Advises his Father
Ibrahim advised, discouraged and forbade his father from worshipping idols, just as Allah stated,
وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ ل…