Al-An’ám 6:74 ۞ واذ قال ابراهيم لابيه ازر اتتخذ اصناما الهة اني اراك وقومك في ضلال مبين ٧٤
۞ وَإِذۡ
قَالَ
إِبۡرَٰهِيمُ
لِأَبِيهِ
ءَازَرَ
أَتَتَّخِذُ
أَصۡنَامًا
ءَالِهَةً
إِنِّيٓ
أَرَىٰكَ
وَقَوۡمَكَ
فِي
ضَلَٰلٖ
مُّبِينٖ
٧٤
Reflexiona sobre cuando Abraham le dijo a su padre Ázar: “¿Tomas a los ídolos por divinidades? Creo que tú y tu pueblo están en un claro extravío”.
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Ibn Kathir (Abridged)
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Ibrahim Advises his Father
Ibrahim advised, discouraged and forbade his father from worshipping idols, just as Allah stated,
وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لاًّبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً ءَالِهَةً
(And (remember) when Ibrahim said to his father Azar: "Do you take idols as gods") meaning, do you wo…
Ibrahim Advises his Father
Ibrahim advised, discouraged and forbade his father from worshipping idols, just as Allah stated,
وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ ل…