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Traducción
20:36
قال قد اوتيت سولك يا موسى ٣٦
قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَـٰمُوسَىٰ ٣٦
قَالَ
قَدۡ
أُوتِيتَ
سُؤۡلَكَ
يَٰمُوسَىٰ
٣٦
Dijo [Dios]: “Te ha sido concedido lo que pides, ¡Oh, Moisés!
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
20:36
قال قد اوتيت سولك يا موسى ٣٦
قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَـٰمُوسَىٰ ٣٦
قَالَ
قَدۡ
أُوتِيتَ
سُؤۡلَكَ
يَٰمُوسَىٰ
٣٦
Dijo [Dios]: “Te ha sido concedido lo que pides, ¡Oh, Moisés!
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.