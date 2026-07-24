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20:36
قال قد اوتيت سولك يا موسى ٣٦
قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَـٰمُوسَىٰ ٣٦

٣٦

Dijo [Dios]: “Te ha sido concedido lo que pides, ¡Oh, Moisés!
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