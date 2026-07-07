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72:7
وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا ٧
وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا۟ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًۭا ٧

٧

Ellos pensaban, como piensan ustedes, que Dios no iba a resucitar a nadie [de su tumba].
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Reflexiones.