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72:24
حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا ٢٤
حَتَّىٰٓ إِذَا رَأَوْا۟ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًۭا وَأَقَلُّ عَدَدًۭا ٢٤

٢٤

Y cuando vean lo que se les había prometido sabrán quiénes están realmente desamparados y quiénes son los insignificantes.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.