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72:19
وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا ١٩
وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا۟ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًۭا ١٩

١٩

Cuando el siervo de Dios [el Profeta Mujámmad] se levantó para invocarlo, [los yinn] se agolparon a su alrededor [para oír la recitación].
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