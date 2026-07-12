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1:5
اياك نعبد واياك نستعين ٥
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥

٥

solo a Ti te adoramos y solo de Ti imploramos ayuda.
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