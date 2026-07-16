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6:21
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون ٢١
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِهِۦٓ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٢١

٢١

¿Acaso existe alguien más injusto que quien atribuye a Dios sus falsos inventos, o quien desmiente Su Palabra? Los injustos jamás prosperarán.
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