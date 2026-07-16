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6:15
قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ١٥
قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍۢ ١٥

١٥

Di: “Temo el castigo de un día terrible si desobedezco a mi Señor”.
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