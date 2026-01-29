Iniciar sesión
Ash-Sháms
6
91:6
والارض وما طحاها ٦
وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا ٦
وَٱلۡأَرۡضِ
وَمَا
طَحَىٰهَا
٦
por la Tierra y su vasta extensión,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا طَحَىٰهَا ٦﴾ بَسَطَهَا
