Ash-Sháms
5
91:5
والسماء وما بناها ٥
وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا ٥
وَٱلسَّمَآءِ
وَمَا
بَنَىٰهَا
٥
por el cosmos y la creación maravillosa que hay en él,
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (٥)
] وه سوێند بێت به ئاسمان و دروستكارهكهی كه خوای گهورهیه، یان ئاسمان و دروست كردنهكهی، به ههردووكی تهفسیر كراوه.
