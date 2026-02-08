Iniciar sesión
Ash-Sháms
4
91:4
والليل اذا يغشاها ٤
وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰهَا ٤
وَٱلَّيۡلِ
إِذَا
يَغۡشَىٰهَا
٤
por la noche cuando cubre con su oscuridad,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا }
أي: يغشى وجه الأرض، فيكون ما عليها مظلمًا.فتعاقب الظلمة والضياء، والشمس والقمر، على هذا العالم، بانتظام وإتقان، وقيام لمصالح العباد، أكبر دليل على أن الله بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه المعبود وحده، الذي كل معبود سواه فباطل.
