English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Ash-Sháms
2
91:2
والقمر اذا تلاها ٢
وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا ٢
وَٱلۡقَمَرِ
إِذَا
تَلَىٰهَا
٢
por la Luna cuando lo refleja,
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (٢)
] وه سوێند بێ به مانگ كاتێك كه بهدوای خۆردا دێت كاتێك كه خۆر ئاوابێ مانگی یهك شهوه ئهبیندرێت و بهدوایدا دێت و دهرئهكهوێت، یاخود له (لَيالي البِيض) واته: شهوانی سیانزهو چواردهو پانزه كه خۆر ئاوابێ له ڕۆژههڵاتهوه مانگ بهتهواوی دهرئهكهوێ.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
