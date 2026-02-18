Iniciar sesión
Al-Máida
67
5:67
۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٦٧
¡Oh, Mensajero! Comunica [completamente] lo que te ha sido revelado por tu Señor. Si no lo haces, no habrás hecho llegar Su Mensaje. Dios te protegerá de la gente [que intenta impedir que cumplas con tu misión]. Dios no guía a un pueblo que niega la verdad.
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
] ئهی پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - ئهو پهیامهی كه له پهروهردگارهوه بۆت دابهزیوه تۆ بهسهرجهم خهڵكی بیگهنه [
وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ
] ئهگهر نهیگهیهنی بهوهی كه بیشاریتهوه ههرچهنده هیچی نهشاردۆتهوه وه ههمووی گهیاندووه [
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
] ئهوه پهیامی خوای گهورهت نهگهیاندووه بۆیه له زۆر شوێندا پێغهمبهر- صلى الله عليه وسلم - فهرموویهتی: {اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ} (أخرجه: البخاري ٣/٢٠٩ ( ٢٥٩٧ )، ومسلم ٦/١١ ( ١٨٣٢ ) ( ٢٦ )) ئایا پهیامی خوای گهورهم نهگهیاند صهحابه شایهتیان بۆ ئهدا كه {نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ} بهڵێ شایهتی ئهدهین پهیامی خوای گهورهت بهجوانترین شێواز گهیاندووه [
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ
] پێغهمبهرى خوا- صلى الله عليه وسلم - له ژێر دارێكدا خهوتبوو شمشێرهكهى پیادا ههڵواسیبوو، پیاوێكى دهشتنشین هات و شمشێرهكهى ههڵگرت و نزیك بوهوهو پێغهمبهرى خواى- صلى الله عليه وسلم - له خهو ههڵساندو وتى: ئهى محمد- صلى الله عليه وسلم - كێ ئهمشهو رزگارت دهكات له دهستم؟ پێغهمبهرى خوا- صلى الله عليه وسلم - فهرمووى: الله، شمشێرهكهى لهدهست بهربووهوهو پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - ههڵى گرت و لێیخۆشبوو، خواى گهوره ئهم ئایهتهى دابهزاند: وه خوای گهوره تۆ ئهپارێزێ له خهڵكی، كه پێش دابهزینی ئهم ئایهته صهحابه پێغهمبهری خوایان- صلى الله عليه وسلم - ئهپاراست وه پاسهوانیان ئهكرد بهڵام كاتێك كه ئهم ئایهته دابهزی ئهو كاته خوای گهوره بهڵێنی به پێغهمبهری خوا دا- صلى الله عليه وسلم - كه خوای گهوره له خهڵكی ئهتپارێزێ وه ناتوانن لێت نزیك ببنهوه، وه پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - فهرمووى: ئهى خهڵكى بڕۆن و بڵاوهى لێ بكهن بهدڵنیایى خواى گهوره دهمپارێزێت [
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٦٧)
] بهڕاستى خوای گهوره هیدایهتی كهسانێك نادات كه كافر بن.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
