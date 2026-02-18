Iniciar sesión
Al-Máida
66
5:66
ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ٦٦
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا۟ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ۚ مِّنْهُمْ أُمَّةٌۭ مُّقْتَصِدَةٌۭ ۖ وَكَثِيرٌۭ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ٦٦
وَلَوۡ
أَنَّهُمۡ
أَقَامُواْ
ٱلتَّوۡرَىٰةَ
وَٱلۡإِنجِيلَ
وَمَآ
أُنزِلَ
إِلَيۡهِم
مِّن
رَّبِّهِمۡ
لَأَكَلُواْ
مِن
فَوۡقِهِمۡ
وَمِن
تَحۡتِ
أَرۡجُلِهِمۚ
مِّنۡهُمۡ
أُمَّةٞ
مُّقۡتَصِدَةٞۖ
وَكَثِيرٞ
مِّنۡهُمۡ
سَآءَ
مَا
يَعۡمَلُونَ
٦٦
Si se hubieran atenido a la Torá, el Evangelio y lo [último] que les ha sido revelado por su Señor [el Corán], recibirían las bendiciones que caen del cielo y las que brotan de la tierra. Entre ellos hay quienes son moderados, pero la mayoría obra de forma perversa.
Rebar Kurdish Tafsir
{جێبەجێ كردنی شەریعەت هۆكارە بۆ خۆشگوزەرانی} [
وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ
] وه ئهگهر ئهمان جوولهكهو گاورهكان ئهو ئهحكامانهی كه له تهورات و ئینجیلدا ههیه جێبهجێیان بكردایهو پێی ههڵسانایه كه له كۆی ئهو ئهحكامانهی له تهورات و ئینجیلدا هاتووه ئیمان هێنان و ئهمر كردنه به ئیمان هێنان به پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - وه مژدهدان به هاتنى پێغهمبهری خواو- صلى الله عليه وسلم - قورئان ئهگهر ئهمهیان بكردایه [
وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ
] وه ئهوهی كه له پهروهردگارهوه بۆیان دابهزیوه له ههموو كتێبهكانی تردا [
لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ
] ئهوا خوای گهوره ڕزقی ئهدان لهسهرووی خۆیانهوه به باران بارین [
وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ
] وه له ژێر پێیانهوه له زهویهوه جۆرهها ڕزق و ڕۆزیانی ئهدا بههۆی ئیمان هێنانیان، كه ئهمه بهڵگهیه لهسهر ئهوهى كه ئیمان و تهقوا هۆكاره بۆ رزق و رۆزى و بهرهكهت، ههروهكو چۆن كوفرو تاوان هۆكاره بۆ نهبوونى و برسێتى و گرانى [
مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ
] لهناویاندا كهسانێك ههن كه دادپهروهرو باوهڕدارن وهكو (عبدالله¬ی كوڕی سهلام) كه جوولهكه بوو وه ئهوانهی لهگهڵیدا بوون موسڵمان بوون، وه كۆمهڵێك له گاورهكانیش كه موسڵمان بوون [
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (٦٦)
] بهڵام زۆربهیان خراپترین كار ئهكهن كه بهردهوامن لهسهر كوفریان وه شوێن پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - ناكهون وه ئیمانی پێ ناهێنن.
