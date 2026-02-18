Iniciar sesión
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Mujámmad
1
47:1
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم ١
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ١
ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ
وَصَدُّواْ
عَن
سَبِيلِ
ٱللَّهِ
أَضَلَّ
أَعۡمَٰلَهُمۡ
١
Dios invalidará las obras de quienes no crean y alejen a la gente del sendero de Dios.
В первых аятах этой суры Аллах сообщил о награде правоверных и наказании грешников для того, чтобы люди сделали для себя из этого полезные выводы. Среди людей есть главари неверия и проповедники заблуждения, которые не только не веруют в Аллаха и Его знамения, но и мешают другим встать на Его путь, то есть уверовать в то, к чему призывали посланники и продолжают призывать их верные последователи. Деяния этих нечестивцев окажутся тщетными и принесут им много страданий. Они будут отвечать за свои зловещие поступки и за те козни, которые они замышляли против истины и ее сторонников. Аллах обратил их коварные замыслы против них самих и превратил в прах те деяния, за которые они надеялись получить вознаграждение. А причина этого в том, что они следовали лжи и не стремились снискать благоволение Аллаха. Они поклонялись идолам и ложным богам и всеми силами способствовали распространению лжи. А поскольку ложь никому не приносит пользы, то и дела этих грешников не принесут им никакой пользы.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
