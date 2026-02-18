Iniciar sesión
Yá-Sín
79
36:79
قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم ٧٩
قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ٧٩
قُلۡ
يُحۡيِيهَا
ٱلَّذِيٓ
أَنشَأَهَآ
أَوَّلَ
مَرَّةٖۖ
وَهُوَ
بِكُلِّ
خَلۡقٍ
عَلِيمٌ
٧٩
Dile [¡Oh, Mujámmad!]: “Les dará vida Quien los creó por primera vez[1], pues Él tiene conocimiento de todos los pasos de la creación.
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- بڵێ: ئهو خوایهی كه سهرهتا دروستی كردووه ههر ئهویش دروستی ئهكاتهوهو زیندووی ئهكاتهوه [
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩)
] وه خوای گهوره به ههموو دروستكراوێك زۆر زانایهو هیچی لێ ناشاردرێتهوه.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran
