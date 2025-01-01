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3

Когда показанные Мусой знамения пролили свет на истину, подобно тому, как солнце проливает свет на земной мир, египетские многобожники сказали: «Это - очевидное колдовство». Они не только назвали истину колдовством, но и выбрали для этого слова громкий эпитет. Тем самым они имели в виду, что колдовские чары Мусы очевидны для каждого человека, и это делает их неверие еще более удивительным. Как можно сравнивать величайшие знамения с лживыми колдовскими чарами и небылицами?! Воистину, это было результатом их высокомерия, упрямства и словоблудия.