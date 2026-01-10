Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 26:94 hasta 26:95
فكبكبوا فيها هم والغاوون ٩٤ وجنود ابليس اجمعون ٩٥
فَكُبْكِبُوا۟ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُۥنَ ٩٤ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٩٥
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3
فجُمِعوا وألقُوا في جهنم، هم والذين أضلوهم وأعوان إبليس الذين زيَّنوا لهم الشر، لم يُفْلِت منهم أحد.