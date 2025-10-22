وما انا بطارد المومنين ١١٤
وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٤
ثم يحسم الأمر معهم فى هذه القضية فيقول : ( وَمَآ أَنَاْ ) بحال من الأحوال ( بِطَارِدِ المؤمنين ) الذين اتبعونى وصدقونى وآمنوا بدعوتى سواء أكانوا من الأرذلين - فى زعمكم - أم من غيرهم .