اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون ١٠٦ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٠٦

Не пора ли вам устрашиться Всевышнего Аллаха? Не пора ли вам отречься от поклонения усопшим праведникам и посвятить себя искреннему служения одному Аллаху? Призадумайтесь над тем, как вежливо пророк Нух обратился к своим соплеменникам. Именно так поступали все Божьи избранники. Аллах назвал Нуха братом своих соплеменников, потому что они были родственниками. Господь всегда избирал посланников из среды их соплеменников и поступал таким образом для того, чтобы люди не испытывали отвращения к чужеземцу и не отказывались от повиновения ему. Благодаря этой божественной мудрости каждый народ прекрасно знал своего посланника и не нуждался в доказательствах его честности и правдивости.